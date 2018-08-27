Что известные киноперсонажи купили бы в магазине
- 10 июня 2019, 18:41
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Французская художница Линда Будербала (Linda Bouderbala) рисует с самого детства и часто фантазирует на различные темы. В этот раз 31-летняя иллюстратор решила представить, что известные персонажи кино- и мультфильмов могли бы купить в супермаркете.
Я уверена, что мои любимые герои тоже время от времени нуждаются в шопинге. Итак, я задалась вопросом, что они могли бы купить в супермаркете в условиях массового рынка и товарах лёгкой досягаемости. И вот результат работы моего воображения. Скажи мне, что ты покупаешь, и я скажу, кто ты… — прокомментировала художница свою идею в Instagram.
1. Женщина-кошка и наполнитель для кошачьего туалета
2. Клоун Пеннивайз и красные воздушные шары
3. Миньоны и бананы
4. Марио и грибы
5. Рик Санчез и солёные огурцы
6. Золушка и тыква
7. Рюк и яблоки
8. Робот-сгибальщик Бендер и пиво
9. Чубакка и шампунь
10. Снеговик Олаф и морковь
11. Ядовитый плющ и средство от сорняков
12. Джигглипуф и перманентные маркеры
13. Мистер Исключительный Боб Парр и печенье
14. Грусть из мультфильма «Головоломка» и салфетки для слёз
15. Эйприл О’Нил и пицца
16. Профессор Утониум и сахар
17. Дэдпул и мягкая игрушка Единорог
18. Рапунцель и средство для лёгкого расчёсывания волос
19. Бэймакс и скотч
20. Мастер Роши и журнал «ТВ»
21. Моряк Попай и шпинат
22. Пикачу и кетчуп
23. Шэгги Роджерс и валик для чистки одежды от шерсти животных
Вы согласны с автором и её фантазиями?
Ранее «Ридус» писал о творчестве другой художницы, которая представила, что могли бы рекламировать супергерои в России.
Также мы рассказывали, как художник превратил героинь советских мультфильмов в роковых соблазнительниц. Получилось смело и свежо.
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