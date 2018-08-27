Что известные киноперсонажи купили бы в магазине

Французская художница Линда Будербала (Linda Bouderbala) рисует с самого детства и часто фантазирует на различные темы. В этот раз 31-летняя иллюстратор решила представить, что известные персонажи кино- и мультфильмов могли бы купить в супермаркете.

Я уверена, что мои любимые герои тоже время от времени нуждаются в шопинге. Итак, я задалась вопросом, что они могли бы купить в супермаркете в условиях массового рынка и товарах лёгкой досягаемости. И вот результат работы моего воображения. Скажи мне, что ты покупаешь, и я скажу, кто ты… — прокомментировала художница свою идею в Instagram.

1. Женщина-кошка и наполнитель для кошачьего туалета

2. Клоун Пеннивайз и красные воздушные шары

3. Миньоны и бананы

4. Марио и грибы

5. Рик Санчез и солёные огурцы

6. Золушка и тыква

7. Рюк и яблоки

8. Робот-сгибальщик Бендер и пиво

9. Чубакка и шампунь

10. Снеговик Олаф и морковь

11. Ядовитый плющ и средство от сорняков

12. Джигглипуф и перманентные маркеры

13. Мистер Исключительный Боб Парр и печенье

14. Грусть из мультфильма «Головоломка» и салфетки для слёз

15. Эйприл О’Нил и пицца

16. Профессор Утониум и сахар

17. Дэдпул и мягкая игрушка Единорог

18. Рапунцель и средство для лёгкого расчёсывания волос

19. Бэймакс и скотч

20. Мастер Роши и журнал «ТВ»

21. Моряк Попай и шпинат

22. Пикачу и кетчуп

23. Шэгги Роджерс и валик для чистки одежды от шерсти животных

Вы согласны с автором и её фантазиями?

Ранее «Ридус» писал о творчестве другой художницы, которая представила, что могли бы рекламировать супергерои в России.

Также мы рассказывали, как художник превратил героинь советских мультфильмов в роковых соблазнительниц. Получилось смело и свежо.

