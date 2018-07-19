Около ста жителей деревни в Мали были убиты неизвестными
- 10 июня 2019, 15:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Около ста жителей деревни были убиты в результате нападения вооруженных людей в государстве Мали, расположенном на северо-западе Африки, сообщает портал MaliJet.
Согласно данным Министерства обороны страны, утром в понедельник, 10 июня, в деревне Собано округа Бандиагара в центральном районе страны были обнаружены трупы 95 человек.
Неизвестные расстреляли мирных жителей ночью, после чего подожгли их дома.
Стоит отметить, что массовые убийства не редкость для этой африканской страны. Так, в марте нынешнего года, как сообщал «Ридус», в результате вооруженного нападения на населенный пункт в Мали погибли 110 человек.
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