Около ста жителей деревни в Мали были убиты неизвестными

Около ста жителей деревни были убиты в результате нападения вооруженных людей в государстве Мали, расположенном на северо-западе Африки, сообщает портал MaliJet.

Согласно данным Министерства обороны страны, утром в понедельник, 10 июня, в деревне Собано округа Бандиагара в центральном районе страны были обнаружены трупы 95 человек.

Неизвестные расстреляли мирных жителей ночью, после чего подожгли их дома.

Стоит отметить, что массовые убийства не редкость для этой африканской страны. Так, в марте нынешнего года, как сообщал «Ридус», в результате вооруженного нападения на населенный пункт в Мали погибли 110 человек.

