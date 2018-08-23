Более 100 человек погибли в результате нападения на деревню в Мали

В центральной части африканского государства Мали в результате вооруженного нападения на населенный пункт в субботу, 23 марта, погибли 110 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, все погибшие являются представителями народности фульбе (фулани), нападение же на них совершили представители народности туарегов.

Если фульбе ведут оседлый образ жизни и занимаются земледелием, то туареги занимаются скотоводством и кочуют в поисках пастбищ.

Большинство межэтнических конфликтов в этом засушливом регионе происходит из-за соперничества за землю.