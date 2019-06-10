Суд признал виновным полковника Захарченко

Пресненский суд Москвы признал виновным полковника Дмитрия Захарченко по делу о получении взяток в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Обвинение требует приговорить подсудимого к пятнадцати с половиной годам колонии и штрафу в размере 494,9 миллиона рублей.

Сам бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД считает себя невиновным.

Наказание будет названо позднее. Оглашение приговора, возможно, займет несколько дней, отмечает агентство.

Месяц назад, как сообщал «Ридус», Захарченко заявил во время заседания в Пресненском суде Москвы, что государственный обвинитель лжет и искажает факты.

Напомним, в ходе следствия было установлено, что в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки предприятий и заставили их владельца передать им взятку в размере 800 тысяч долларов, а в 2015 году заставили того же предпринимателя выдать им карту сети ресторанов на скидку 50% и сэкономили таким образом более 3 миллионов рублей.

Также следствие полагает, что в 2016 году, используя свое положение, Захарченко помешал следствию, предупредив свою знакомую о предстоящем обыске.

В июле прошлого года на счет Казначейства России было перечислено более 9 миллиардов рублей из имущества Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства.

В марте нынешнего года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко — беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Согласно решению суда, в доход государства должны поступить активы более чем на 380 миллионов рублей. Это пять автомобилей и около 30 объектов недвижимости: 20 квартир, земельные участки, дом, машино-места.