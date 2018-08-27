Лепс пожалел об отмене выступления «Машины времени» на Красной площади

Заслуженный артист России Григорий Лепс выразил сожаление тем, что группа «Машина времени» была исключена из концертной программы на Красной площади Москвы в День России.

«Будет искренне жаль, если „Машина времени“ не будет участвовать. Я уважаю эту группу. Лично знаком с Андреем Вадимовичем. Великолепный музыкант. Это начало всей рок-музыки российской и советской даже. Для меня это странно. Это великая группа наша», — сказал артист радиостанции «Говорит Москва».

«До сути мы все равно не докопаемся, что там произошло, и кто дал такой указ, тоже непонятно, даже если его и дали. Не думаю, что его дали. Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами. Музыка и политика вещи разные. По крайней мере, для меня», — добавил Лепс.



Накануне отмену выступления группы «Машина времени» на Красной площади в День России прокомментировал сам Андрей Макаревич. По его словам, организаторы переверстали программу. «Они сказали, что они по-другому сверстали программу. Позвоните им, я вам сказал все, что я знаю», — заявил журналистам артист. До этого, сообщая в Фейсбуке об отмене выступления, лидер «Машины времени» написал, что «кто-то кому-то позвонил».

Планировалось, что «Машина времени» исполнит на главной площади страны две песни — одну старую и одну новую. Ожидается, что в гала-концерте на Красной площади 12 июня примут участие Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль «Русская песня» и многие другие коллективы и исполнители.