В Москве за один день утонули три человека
- 09 июня 2019, 21:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В воскресенье, 9 июня, в столице утонули трое мужчин.
Несчастные случаи произошли в разных водоемах города.
Как стало известно РЕН ТВ, 36-летний мужчина утонул на Борисовских прудах. Спасатели достали его из воды, но проведенные реанимационные действия не привели к желаемому результату.
В Строгинском пруду на улице Исаковского утонул 23-летний парень, а тело 46-летнего мужчины было найдено в пруду парка 850-летия Москвы, сообщает телеканал.
Ранее «Ридус» писал, что депутат Госдумы Дмитрий Носов, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях дзюдоистов на Олимпиаде в Афинах, спас тонущего в Неве мужчину.
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