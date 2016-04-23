Депутат Госдумы вытащил из Невы пьяного утопающего
- 09 июня 2019, 20:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Депутат Госдумы Дмитрий Носов, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях дзюдоистов на Олимпиаде в Афинах, спас тонущего в Неве мужчину.
В интервью «Пятому каналу» Носов рассказал подробности инцидента, произошедшего 8 июня.
По словам депутата, он катался на катере вместе с известным автоэкспертом Александром Холодовым, когда заметил, как вдалеке кто-то спустился в воду и начал идти ко дну.
Поначалу Носову показалось, что мужчина ныряет, но вскоре стало понятно, что это не так.
«Мне кажется, еще секунды три, и человек реально утонул бы», — рассказал спортсмен телеканалу.
Первым желанием Носова было броситься в воду, но друг его вовремя остановил. В итоге они приняли решение достать утопающего с помощью гарпуна.
«Взяли гарпун, пришвартовали его в лодке, и уже когда остановили мотор, вытащили его и доставили на берег», — вспоминает дзюдоист.
Тонувший оказался «мертвецки пьян». Он признался, что хотел охладиться в жару, но не рассчитал свои силы и стал тонуть.
Ранее сообщалось, что гражданка КНР утонула в Неве, упав в реку во время фотосессии.
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