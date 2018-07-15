Названа причина, заставившая жителя Уфы стрелять в людей

Следователи уже установили причину, заставившую 25-летнего жителя Уфы открыть стрельбу из охотничьего ружья в центре города.

Как сообщает СУСК по Башкирии, конфликт со стрельбой возле уфимского автовокзала произошел из-за денежного долга. Должник решил расправиться со своим 25-летним кредитором и его 24-летней подругой с помощью карабина, из которого он произвел несколько выстрелов.

По данным следствия, стрелявший предпринял попытку скрыться на автомобиле, однако сотрудники полиции задержали его.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, мужчина застрелил из охотничьего ружья водителя «Лады» и тяжело ранил его пассажирку.