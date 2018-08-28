В результате стрельбы у автовокзала в центре Уфы погиб человек

Около Южного автовокзала в центре Уфы мужчина открыл стрельбу, в результате чего один человек погиб, еще один ранен.

Мужчина стрелял в машину «Лада-Приора».

«Погиб водитель „Лады“ 1994 года рождения, женщина (пассажир) 1995 года рождения получила ранения», — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Башкирии.

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.



Стрелявшего задержали. Подозреваемым оказался житель Уфимского района 1994 года рождения. В ходе задержания у него изъяли охотничье ружье.

По предварительной версии, причиной преступления стал бытовой конфликт.

Детали инцидента уточняются, на месте происшествия работает следственная группа.