В результате стрельбы у автовокзала в центре Уфы погиб человек
- 09 июня 2019, 19:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Около Южного автовокзала в центре Уфы мужчина открыл стрельбу, в результате чего один человек погиб, еще один ранен.
Мужчина стрелял в машину «Лада-Приора».
«Погиб водитель „Лады“ 1994 года рождения, женщина (пассажир) 1995 года рождения получила ранения», — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Башкирии.
Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.
Стрелявшего задержали. Подозреваемым оказался житель Уфимского района 1994 года рождения. В ходе задержания у него изъяли охотничье ружье.
По предварительной версии, причиной преступления стал бытовой конфликт.
Детали инцидента уточняются, на месте происшествия работает следственная группа.
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