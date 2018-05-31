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Гражданка КНР утонула в Неве, упав в реку во время фотосессии

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© visualhunt.com

В центре Петербурга погибла туристка из Китая, упавшая в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Инцидент произошел 3 мая около 10:30.

Гражданка КНР поскользнулась и упала в Неву. Бросившийся ей на помощь соотечественник был спасен и госпитализирован, приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

В результате проведенных водолазных работ и обследования акватории с помощью пяти катеров спасательных служб и ОМОН тело туристки было обнаружено в 15:13.

Консульство КНР проинформировано о случившейся трагедии.

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