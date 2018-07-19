«Машине времени» отказали в концерте на Красной площади

Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что выступление его команды на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России отменили, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь группы Антон Чернин добавил, что об отмене выступления сообщила компания «Арс», являющаяся организатором концерта.

«Об отмене нам сообщили из компании „Арс“, „Машина времени“ ничего не отменяла», — приводит агентство слова пресс-секретаря.

Раннее сообщалось, что «Машина времени» исполнит две песни 12 июня на Красной площади. Лидер группы Андрей Макаревич не стал раскрывать названия песен, отметив при этом, что «одна из них старая, одна новая». Музыкант также призвал отвлечься от политики и слушать музыку.

В соцсетях раскритиковали Макаревича за намерение участвовать в концерте. Музыкант отреагировал на это. «Мне сегодня достаточно сказать „мяу“, и завтра найдется тот, кто на меня наедет», — написал он в Facebook.

Макаревич также поразмышлял по поводу того, что, если бы «Машина времени» не стала участвовать в концерте на Красной площади, его бы тут же обвинили в том, что он отказался петь для россиян в день праздника страны. Он также напомнил, что его группа выступала у стен Кремля много раз.