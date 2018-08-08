Макаревич попросил не связывать с политикой его выступление у стен Кремля

Группа «Машина времени» исполнит две песни на гала-концерте в честь Дня России, который состоится 12 июня на Красной площади.

Лидер группы Андрей Макаревич не стал раскрывать названия песен, отметив при этом, что «одна из них старая, одна новая».

Музыкант также призвал отвлечься от политики и слушать музыку.

«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей богу, все с ума сошли просто со своей политикой», - заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В концерте также примут участие Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль «Русская песня» и многие другие коллективы и исполнители.

Ранее Макаревич раскритиковал соотечественников, которые утверждают, что выросли на его песнях, и при этом рады присоединению Крыма к России.

В июле 2018 года он заявил, что Россия, по его мнению, должна была купить полуостров.

