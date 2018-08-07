Счастливчик купил лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
- 08 июня 2019, 17:20
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В американском штате Калифорния был продан лотерейный билет с выигрышем в 530 миллионов долларов, сообщается на сайте лотереи Mega Millions.
Отмечается, что номера этого билета — 17, 19, 27, 40, 68 и 2 — стали выигрышными.
Согласно правилам лотереи, если купивший этот билет пожелает сразу забрать выигрыш, то его сумма сократится до 345,2 миллиона долларов.
Однако он согласится на постепенные ежегодные выплаты в течение 30 лет, то в результате получит всю вышеозначенную сумму.
Настоящий джек-пот является седьмым по величине в истории этой лотереи.
Как сообщал «Ридус», в октябре прошлого года был разыгран рекордный джекпот этой лотереи — 1,585 миллиарда долларов. Организаторы заявили, что впервые за всю историю лотерей огромный приз достался одному человеку, купившему билет в штате Южная Каролина.
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