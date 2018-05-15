Обладатель джекпота в $1,58 млрд выиграл в лотерею благодаря вежливости

В октябре 2018 года в Америке в лотерее Mega Millions был разыгран рекордный джекпот — 1,585 миллиарда долларов. Организаторы заявили, что впервые за всю историю лотерей огромный приз достался одному человеку, купившему билет в Южной Каролине. Но его имя оставалось неизвестным долгие пять месяцев. Страна замерла в ожидании, американцы предполагали, что счастливчик мог умереть от счастья или сойти с ума. А полгода, во время которых можно истребовать приз, тем временем истекали.

И вот в начале марта 2019 года в офис организаторов лотереи явился человек со счастливым билетом на баснословную сумму. Победитель предсказуемо пожелал остаться неизвестным, так что ни его имя, ни пол, ни возраст неизвестны. Почему он не пришёл раньше, обладатель джекпота также решил не сообщать. Однако он рассказал о том, что в тот день всё способствовало тому, чтобы он зашёл в тот магазин и купил тот самый билет: «Я позволил другому покупателю пройти вперёд меня в очереди. В тот день каждое принятое мной решение вело меня к победе».

Простой акт доброты привёл к удивительному результату! — прокомментировали эту историю организаторы лотереи и отметили, что победитель счастлив сознанием своей удачи.

По правилам лотереи победитель может получить приз в виде единовременной выплаты или равными частями в течение 30 лет. Счастливчик выбрал первый вариант, и за вычетом немаленьких налогов на руки он получит 878 миллионов долларов, что составляет почти 58 миллиардов рублей. Кстати, магазин, в котором победитель купил свой счастливый билет, получит 50 тысяч долларов от организаторов Mega Millions.

Интернет-пользователи отметили, что удачливый американец сорвал джекпот благодаря хорошей карме, и призвали всех людей быть вежливыми друг с другом, ведь кто знает, когда судьба решит воздать за доброту сторицей.

До этого исторического дня денежный рекорд принадлежал лотерее Powerball. В январе 2016 года джекпот сорвали сразу три обладателя выигрышных билетов и поделили между собой приз в 1,59 миллиарда долларов.



Недавно «Ридус» рассказывал, как житель Ямайки выиграл в лотерею 158 миллионов ямайских долларов и пришёл за деньгами в маске из фильма ужасов «Крик». Маскировку поддержали даже организаторы, потому что внезапно стать богатым человеком в этой стране может быть смертельно опасно.