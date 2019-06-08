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Синоптики предупредили москвичей о вероятности стихийных бедствий

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В столичном регионе на ближайшие сутки из-за аномально жаркой погоды объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье среднесуточная температура в Москве и области превысит норму на семь-восемь градусов.

Днем в субботу, 8 июня, столбики термометров поднимутся до 33 градусов тепла.

В воскресенье, 9 июня, будут не менее жарко: до 30−32 градусов в столице и до 28−33 в области.

Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Температурный рекорд для 9 июня — 32,1 градуса — был поставлен в Москве в 1948 году.

Период предупреждения о погодной опасности будет действовать в течении 29 часов, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Оранжевый уровень опасности является предпоследним по шкале, когда погода может действительно навредить человеку, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Согласно прогнозам метеорологов, на следующей неделе также будет достаточно жаркая погода сохранится, однако возможны дожди.

Как сообщал «Ридус», от аномальной жары в столице во дворы жилых домов в поисках вод и питья начали заходить лоси.

Синоптики отмечают, что температура в эти выходные побьет рекорд 70-летней давности.

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