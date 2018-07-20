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Московская жара может побить рекорд 70-летней давности

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© Михаил Солунин/ТАСС

© Михаил Солунин/ТАСС

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные воздух в Москве погреется до +31…+33°C и побьет рекорд 70-летней давности.

В Гидрометцентре России сообщили, что в 8 и 9 июня ночью в столице воздух прогреется до +16…+18°C, а в центре города — до +21°C. Днем столбики термометра поднимутся до +31…+33°C.

«Вполне вероятно, что будут обновлены температурные максимумы для этих дней, которые до этого отмечались в 1948 году и составляли 8 июня +32,4°C, 9 июня +32,1°C», — говорится в сообщении.

Метеорологи также предполагают, что на следующей неделе жаркая погода сохранится, хотя при этом вероятны дожди. Днем температура воздуха будет достигать +31°C.

Небольшое понижение температуры до комфортных значений в пределах +25…+27°C ожидается вместе с кратковременными грозовыми дождями к середине следующей недели, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В столичном главке МЧС сообщили телеканалу «360» о необходимости избегать перегрева на солнце, пить больше воды, одеваться в светлую одежду и не забывать о головном уборе.

Накануне ведомство выпустило экстренное сообщение, предупреждающее москвичей о сильной жаре в четверг, 6 июня.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал «Ридусу», что к концу нынешней недели температура в столичном регионе может подняться выше 30 градусов и будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму.

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