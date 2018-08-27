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003155

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

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© Максим Григорьев/ТАСС

© Максим Григорьев/ТАСС

Столичное управление МЧС выпустило экстренное сообщение, предупреждающее москвичей о сильной жаре в четверг, 6 июня.

Отмечается, что, согласно прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха сегодня составит 30—31 градус.

В связи с этим спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на солнце, надевать одежду и головные уборы светлых тонов, а также пить как можно больше воды, отмечается на сайте столичного главка МЧС.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал «Ридусу», что к концу нынешней недели температура в столичном регионе может подняться выше 30 градусов и будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму. 

По прогнозам синоптика, всю неделю в Москве будет без осадков. Температурный пик наступит 9 и 10 июня.

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