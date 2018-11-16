Визажист сменила расу при помощи макияжа

Японская визажистка, известная в интернете под именем Mitsukoshi EVE, ведёт популярный канал на YouTube, где выкладывают обучающие видеоуроки по созданию мейкапа. Недавно девушка опубликовала ролик, в котором с помощью искусного макияжа смогла поменять свою национальность, превратившись сначала из азиатки в европейку, а потом и вовсе в негритянку. Талантливое преображение настолько впечатляет, что трудно поверить, что во всех этих образах выступает одна и та же девушка!

Ролик с поразительной трансформацией собрал почти миллион просмотров и тысячи комментариев от восхищённых пользователей.

А что об этом думаете вы?

Ранее «Ридус» писал о другой талантливой визажистке, которая с помощью кистей и красок превратила себя в Мона Лизу и собрала 20 миллионов просмотров в соцсетях.