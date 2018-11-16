найти ×
   
  • USD +0.30
    65.66
  • EUR -0.05
    75.15
СохранитьСохранено0
×

003675

Визажист сменила расу при помощи макияжа

Small dd3dc5f883
  • 01 февраля 2019, 19:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Японская визажистка, известная в интернете под именем Mitsukoshi EVE, ведёт популярный канал на YouTube, где выкладывают обучающие видеоуроки по созданию мейкапа. Недавно девушка опубликовала ролик, в котором с помощью искусного макияжа смогла поменять свою национальность, превратившись сначала из азиатки в европейку, а потом и вовсе в негритянку. Талантливое преображение настолько впечатляет, что трудно поверить, что во всех этих образах выступает одна и та же девушка!

Ролик с поразительной трансформацией собрал почти миллион просмотров и тысячи комментариев от восхищённых пользователей.

А что об этом думаете вы?

Ранее «Ридус» писал о другой талантливой визажистке, которая с помощью кистей и красок превратила себя в Мона Лизу и собрала 20 миллионов просмотров в соцсетях.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
27413003читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
8249455читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

141031782читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября 2018

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0215860читать позжечитаю позже