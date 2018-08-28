Питерский фотограф населил город фантастическими существами
- 07 июня 2019, 16:59
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Художник из Санкт-Петербурга работает арт-директором в рекламном агентстве, а в свободное от работы время любит пофантазировать о кибербудущем. Поэтому он завёл страничку в Instagram, куда выкладывает свои фантастические картинки.
Здесь я живу в параллельной реальности, полной странных технологий и незнакомых существ. Я обсуждаю с подписчиками мнимые проблемы выдуманного города и рассказываю о привычках обитающих в нём монстров, — так пишет о своём творчестве фотохудожник.
В профиле питерца, мастерски владеющего фотошопом, можно найти множество невероятных историй: полицейские на медведях, огромные пингвины и голуби на улицах, гигантские одуванчики, роботы в транспорте, летающие поезда и динозавры в метро.
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Ранее «Ридус» писал, как питерский архитектор сделал необычные снимки Петербурга без Петербурга. Получилось необычно, минималистично и немного постапокалиптично.
Также мы писали, как один украинец 10 лет фотографировал лавочку из окна своей квартиры и наснимал там удивительных историй.
А другой фотограф 5 лет снимал теннисный стол в своём дворе и тоже увидел много интересного и любопытного.
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