Невеста написала жениху 10 правил поведения на мальчишнике и ужаснула Сеть

В соцсетях бурно обсуждают 10 правил для парня, который собирается отправиться на мальчишник перед свадьбой. Список опубликовала невеста на своей страничке в Facebook, один из пользователей сделал скриншот и разместил его на популярном портале Reddit с целью обсудить содержание. Скандальная публикация быстро стала вирусной, набрав более 43 тысяч лайков и почти 3 тысячи комментариев, в основном от разъярённых мужчин, которые пришли в бешенство от драконовских требований, которые будущая жена предъявила не только к жениху, но и к его друзьям.

1. Никаких наркотиков.

2. Никаких сигарет (муж бросает, не нужно его искушать).

3. Никакого алкоголя (муж не пьёт, к тому же алкоголь приводит к неправильным поступкам).

4. Никаких стриптизёрш / танцовщиц / женщин вообще (многие из приглашённых уже женаты).

5. Никаких гонок, только такси.

6. Все телефоны присутствующих должны отслеживаться в любое время.

7. Никакого мата.

8. Всем быть дома к полуночи.

9. Не драться (включая реслинг).

10. Никаких азартных игр.

В начале поста девушка отметила, что чрезвычайно рада мальчишнику своего любимого, «однако мы христиане, поэтому я написала ему список правил, которым он и все остальные мужчины обязаны следовать». Также невеста попросила написать ей в комментариях, если она что-то забыла.

Интернет-пользователи сначала решили, что это чья-то шутка и так на самом деле не бывает.



Я думаю, что это подделка. Звучит как шутка или пародия, если честно.

Но тут же нашлись бедолаги, которые испытывали подобное на своей шкуре:

Я был женат на таком человеке. Поверь мне, это не подделка.

Поздравляю с разводом!

Ему не разрешили пойти на слушание о разводе.

Слишком много женщин в здании суда!

Слишком много БЫСТРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в здании суда и ругани.

У моего мужа были такие отношения. Невеста не позволила жениху пойти на холостяцкую вечеринку, которая состояла из посещения одного обычного бара в городе, поскольку остальные парни были старше, женаты и уже имели детей. Она была непреклонна и говорила, что не хочет, чтобы он попал в неприятности. Она также составила ему огромный список продуктов, которые он не должен был есть, потому что верила в какую-то безумную диету. Так что друзья жениха просто провели мальчишник без него… К счастью, этот брак был недолгим.

Самые остроумные принялись придумывать, чем можно дополнить список правил для жениха:

И никому не разрешается класть слишком много сахара в чай! Только один кусок, мы христиане, а не монстры!

Никакого масла на булочках или сухариках.

И ради бога, используйте подставки под кружки с чаем.

Если ты хочешь плескаться в грязных лужах, ты должен надеть резиновые сапоги!

Моя жена сказала, что она забыла дописать пункт про то, что парни не должны дрочить друг другу.

Правило 32: ты не можешь развестись со мной ни при каких обстоятельствах.

Окончание истории получилось и вовсе эпичным. После того как пост стал вирусным и собрал множество комментариев от разгневанных пользователей, невеста обновила публикацию, дописав следующие слова: «Окей, ребята, я почитала ваши отзывы о том, что я не могу контролировать парня, когда он выходит из дома, а также не могу контролировать его друзей, поэтому я просто решила никуда его не отпускать».

Большинство комментирующих поразились драконовским требованиям и посоветовали парню бежать от такой невесты как можно скорее.

Я не могу контролировать его, поэтому я собираюсь контролировать его… совершенная логика.

Говорят, что любовь слепа, но эта женщина — просто параноик.

Это нездоровые и, вероятно, эмоционально оскорбительные отношения. Работа одного из супругов никогда не заключается в том, чтобы „контролировать“ другого (за исключением тех случаев, когда он не в здравом уме, например потерял сознание в нетрезвом состоянии и/или пытается причинить вред кому-то или себе).

Черт возьми, это просто безумие! Если вы не можете доверять человеку, зачем быть с ним!

Это похоже на ту историю про женщину, которая заставляла своего парня проходить проверку на детекторе лжи каждый раз, когда он приходил домой, чтобы узнать, разговаривал ли он с другими женщинами.

Иногда мне хотелось бы, чтобы я никогда не заходил на Reddit и не знал бы, что такие люди существуют.

Я попытался представить, как один из моих друзей вытащил бы этот список на холостяцкой вечеринке и сказал нам, что это правила, которые его жена установила для нас. ОМГ, словесное уничтожение, которое он получит, будет грандиозным.

А если серьёзно, если ваш лучший друг когда-либо будет в таких отношениях, спасите его, потому что это принуждение, контроль и форма насилия. Никто не заслуживает такой жизни!

Я чувствую себя ужасно из-за этого бедного парня. У меня были отношения, из-за которых я почти не могла видеться с друзьями, и это отстой.

Беги, парень! Слышишь?! Беги прямо сейчас или твоя жизнь превратится в ад!

А что вы думаете об этом списке? Имеет ли право невеста предъявлять такие требования к жениху и наоборот?

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Также мы рассказывали, как пара молодожёнов составила список драконовских правил и разослала его всем гостям. Среди прочего людям запретили разговаривать с невестой, приходить в белой одежде и с макияжем, носить распущенные волосы, чокаться бокалами без сигнала и даже выходить в интернет.



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