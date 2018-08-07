Блогер написал 12 качеств красивой девушки и получил шквал ненависти

Пользователь Твиттера Александр Кортес (Alexander J. A Cortes) снова всколыхнул гендерные споры в соцсетях, опубликовав список из 12 качеств, которыми должна обладать каждая красивая девушка. В ответ он предсказуемо получил тысячи гневных комментариев со всех уголков света. Следом он написал подобный список для мужчин, но шквал ненависти было уже не остановить.

Как быть красивой женщиной:

— Быть худой;

— Уметь готовить;

— Иметь длинные волосы;

— Носить макияж;

— Быть женственной;

— Быть грациозной;

— Быть чувственной;

— Бриться (без лишних слов);

— Быть стильной;

— Носить розовые и женственные цвета;

— Любить мужчин;

— Слушать мужчин.

Оставайтесь классными, леди!

Твит быстро стал вирусным, набрав почти 10 тысяч лайков, более 2 тысяч репостов и свыше 15 тысяч комментариев, в которых пользователи насмехаются над самопровозглашённым экспертом, его советами и даже его внешностью.

Ты говоришь, какой должна быть идеальная женщина, согласно американским/европейским стандартам, но вот как ты выглядишь по ту сторону телефона…

«Именно поэтому я лесбиянка», «Есть противоположное мнение — если мужчина показывает вам подобный список, вы точно не захотите заводить с ним потомство! Бегите быстрее! ‏(♡ᴗ♡)», — пишут микроблогеру разгневанные женщины.

Многие отметили, что имея такой внушительный список требований к девушке, самому надо быть идеальным мужчиной и потребовали от блогера показать себя. Александр не растерялся и опубликовал пару своих фотографий. Но, кажется, сделал только хуже.

«У тебя длинные волосы! Я запуталась! Ты пытаешься быть хорошей женой, показывая на своём примере???», — тут же прокомментировали его снимки девушки.

Нашлись и умельцы, которые быстро отфотошопили фото антигероя и вдоволь поглумились над ними.

«Налетайте, дамочки!»



«Это я ищу женщин, которые хотят с ним переспать».



Александр тем не менее не унывал и подливал масла в огонь шквалу ненависти:

Девушки, если ваш злит мой список — это может быть потому, что избыток жира вызывает у вас гормональные колебания, которые делают вас излишне эмоциональными. Вы можете исправить это, начав ходить в спортзал и стать довольными жизнью женщинами.

Но так как поток хейтеров всё не иссякал, Кортес решил опубликовать список качеств, которыми должен обладать красивый мужчина.

Как быть красивым мужчиной:

— Быть подтянутым;

— Быть кормильцем;

— Иметь хорошую стрижку;

— Быть аккуратным;

— Быть сильным (не нужно лишних слов);

— Быть настойчивым;

— Быть решительным;

— Быть лидером;

— Любить женщин;

— Быть хорошим слушателем.

Оставайтесь классными, джентльмены.

Комментаторы тут же нашли множество недостающих пунктов и дополнили список забытыми автором требованиями:

Ты забыл: мыть посуду, помогать с ТВОИМИ детьми, заниматься стиркой, готовить, открывать дверь пожилым, быть честным всегда, убирать после себя, уметь делать что-то руками, не бояться испачкаться, доводить свою женщину до оргазма, до того как она это сделает за тебя.

Скандальные публикации блогера быстро стали поводом для шуток и получили в соцсетях вторую жизнь в виде шаблона-мема, по которыми интернет-сообщество составляет списки качеств всего, чего угодно:

Как быть красивой пиццей:

— быть размером L или XL;

— иметь умеренную цену;

— быть в глубокой посудине или с большим количеством начинки;

— иметь только настоящий итальянский соус для пиццы;

— корочка должна быть смазана чесночным маслом;

— очень много сыра (итальянского);

— ветчинка такая свежая, что аж пищит до сих пор;

— использовать ТОЛЬКО свеженарезанные кусочки ананаса.

Оставайтесь вкусненькими, друзья!

Как приготовить привлекательный томатный соус:

— используйте только импортные итальянские помидорки;

— включите Синатру на заднем фоне;

— свежий чеснок;

— 100% импортное оливковое масло;

— включите на телевизоре «Крёстного отца»;

— свежий базилик;

— орегано;

— соль;

— используйте деревянную ложку;

— перец;

— и любовь к Господу…

НИКАКОГО САХАРА!!!

А что вы думаете об этих списках? Согласны с Александром Кортесом? Напишите своё мнение в комментариях.

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