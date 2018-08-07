Блогер написал 12 качеств красивой девушки и получил шквал ненависти
- 28 февраля 2019, 18:19
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Пользователь Твиттера Александр Кортес (Alexander J. A Cortes) снова всколыхнул гендерные споры в соцсетях, опубликовав список из 12 качеств, которыми должна обладать каждая красивая девушка. В ответ он предсказуемо получил тысячи гневных комментариев со всех уголков света. Следом он написал подобный список для мужчин, но шквал ненависти было уже не остановить.
Как быть красивой женщиной:
— Быть худой;
— Уметь готовить;
— Иметь длинные волосы;
— Носить макияж;
— Быть женственной;
— Быть грациозной;
— Быть чувственной;
— Бриться (без лишних слов);
— Быть стильной;
— Носить розовые и женственные цвета;
— Любить мужчин;
— Слушать мужчин.
Оставайтесь классными, леди!
Твит быстро стал вирусным, набрав почти 10 тысяч лайков, более 2 тысяч репостов и свыше 15 тысяч комментариев, в которых пользователи насмехаются над самопровозглашённым экспертом, его советами и даже его внешностью.
Ты говоришь, какой должна быть идеальная женщина, согласно американским/европейским стандартам, но вот как ты выглядишь по ту сторону телефона…
«Именно поэтому я лесбиянка», «Есть противоположное мнение — если мужчина показывает вам подобный список, вы точно не захотите заводить с ним потомство! Бегите быстрее! (♡ᴗ♡)», — пишут микроблогеру разгневанные женщины.
Многие отметили, что имея такой внушительный список требований к девушке, самому надо быть идеальным мужчиной и потребовали от блогера показать себя. Александр не растерялся и опубликовал пару своих фотографий. Но, кажется, сделал только хуже.
«У тебя длинные волосы! Я запуталась! Ты пытаешься быть хорошей женой, показывая на своём примере???», — тут же прокомментировали его снимки девушки.
Нашлись и умельцы, которые быстро отфотошопили фото антигероя и вдоволь поглумились над ними.
«Налетайте, дамочки!»
«Это я ищу женщин, которые хотят с ним переспать».
Александр тем не менее не унывал и подливал масла в огонь шквалу ненависти:
Девушки, если ваш злит мой список — это может быть потому, что избыток жира вызывает у вас гормональные колебания, которые делают вас излишне эмоциональными. Вы можете исправить это, начав ходить в спортзал и стать довольными жизнью женщинами.
Но так как поток хейтеров всё не иссякал, Кортес решил опубликовать список качеств, которыми должен обладать красивый мужчина.
Как быть красивым мужчиной:
— Быть подтянутым;
— Быть кормильцем;
— Иметь хорошую стрижку;
— Быть аккуратным;
— Быть сильным (не нужно лишних слов);
— Быть настойчивым;
— Быть решительным;
— Быть лидером;
— Любить женщин;
— Быть хорошим слушателем.
Оставайтесь классными, джентльмены.
Комментаторы тут же нашли множество недостающих пунктов и дополнили список забытыми автором требованиями:
Ты забыл: мыть посуду, помогать с ТВОИМИ детьми, заниматься стиркой, готовить, открывать дверь пожилым, быть честным всегда, убирать после себя, уметь делать что-то руками, не бояться испачкаться, доводить свою женщину до оргазма, до того как она это сделает за тебя.
Скандальные публикации блогера быстро стали поводом для шуток и получили в соцсетях вторую жизнь в виде шаблона-мема, по которыми интернет-сообщество составляет списки качеств всего, чего угодно:
Как быть красивой пиццей:
— быть размером L или XL;
— иметь умеренную цену;
— быть в глубокой посудине или с большим количеством начинки;
— иметь только настоящий итальянский соус для пиццы;
— корочка должна быть смазана чесночным маслом;
— очень много сыра (итальянского);
— ветчинка такая свежая, что аж пищит до сих пор;
— использовать ТОЛЬКО свеженарезанные кусочки ананаса.
Оставайтесь вкусненькими, друзья!
Как приготовить привлекательный томатный соус:
— используйте только импортные итальянские помидорки;
— включите Синатру на заднем фоне;
— свежий чеснок;
— 100% импортное оливковое масло;
— включите на телевизоре «Крёстного отца»;
— свежий базилик;
— орегано;
— соль;
— используйте деревянную ложку;
— перец;
— и любовь к Господу…
НИКАКОГО САХАРА!!!
А что вы думаете об этих списках? Согласны с Александром Кортесом? Напишите своё мнение в комментариях.
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