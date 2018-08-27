Россиянка получила в США 7 лет тюрьмы за похищение своих детей

Федеральный суд в Канзасе приговорил гражданку РФ Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она похитила собственных детей у бывшего мужа и вывезла их в Россию. Решение о виновности женщины вынес суд присяжных.

«Осипова вывезла в 2014 году сына от первого брака и маленькую дочь в Россию, она также в этот момент была беременна третьим ребенком. Бывший муж Осиповой Брайан Мобли добился в американском суде развода и полной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. В сентябре 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы опротестовать решение о лишении ее родительских прав и была задержана ФБР», — сообщает РИА Новости.

После ареста Осипова провела 22 месяца в тюрьме и восемь месяцев в психиатрической больнице, а в зал суда ее доставили в оранжевом тюремном комбинезоне, в кандалах и наручниках. Выступая перед присяжными, она путалась в показаниях, в результате судья заподозрил ее в манипуляциях и по ходатайству прокурора дал почти максимальный срок — из 84 месяцев 36 — за похищение детей, а остальное — за вымогательство алиментов.

На судебный процесс повлияли аудиозаписи, сделанные Брайаном Мобли втайне от Осиповой, с помощью которых сторона обвинения пыталась доказать, что в период совместного проживания она била своего мужа.

Дети Богданы Осиповой остаются без матери в России под опекой ее тети Елены Поляковой и в ближайшие годы не увидят ни отца, ни мать. Брайан Мобли надеется, что пока его бывшая жена будет сидеть в тюрьме, у него получится вернуть детей в США.

В Генеральном консульстве РФ в Хьюстоне назвали приговор Богдане Осиповой несправедливым и пообещали добиваться его пересмотра.



Как сообщалось ранее, всего у 38-летней гражданки России и США Богданы Осиповой трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Брайаном Мобли — бывшим военнослужащим ВВС США. В Америку она приехала 15 лет назад по студенческой программе. В 2014 году Богдана, будучи беременной, забрала годовалую дочь, которая также имеет двойное гражданство, и уехала с ней в Россию без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, после чего ребенка объявили в розыск.

Вторая дочь от Брайана Мобли родилась в России, где женщина обратилась с иском об определении места жительства детей от брака с американцем. Суд решил оставить детей россиянке и определить их место жительства в РФ. В то же время в США суд пришел к выводу, что оба ребенка должны жить со своим отцом. Роковым для Богданы стало решение о возвращении в США в 2017 году.