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Арестованной в США за похищение детей россиянке отказали в снятии обвинений

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© vk.com

В США суд города Уичито (штат Канзас) отказал гражданке России Богдане Осиповой (Мобли) в начале нового судебного разбирательства, сообщает ТАСС.

Россиянка 6 марта была признана виновной в похищении собственных детей и вымогательстве международного масштаба, связанном с похищением людей.

Как рассказала агентству одна из инициаторов общественной группы поддержки обвиняемой, профессор Университета имени Вашингтона города Сент-Луис (штат Миссури) Татьяна Якушева, адвокаты россиянки подавали ходатайства о снятии обвинений, связанных с вымогательством, и о новом суде.

«Судья Мелгрен принял решение об отказе по обоим ходатайствам», — отметила Якушева.

У 38-летней Богданы Осиповой (Мобли), имеющей два гражданства — России и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с бывшим военнослужащим ВВС США Браеном Мобли.

В 2014 году женщина, будучи беременной, забрала годовалую дочь, которая также имеет двойное гражданство, и уехала с ней в Россию без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, после чего ребенка объявили в розыск.

Вторая дочь от Браена Мобли родилась в России, где женщина обратилась с иском об определении места жительства детей от брака с американцем. Суд решил оставить детей россиянке и определить их место жительства в РФ.

В то же время в США суд пришел к выводу, что оба ребенка должны жить со своим отцом.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где была задержана по обвинению в похищении собственного ребенка, а также по двум пунктам, связанным со статьей о вымогательстве, напоминает газета «Известия».

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