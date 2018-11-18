Прокуратура лишила дипломов и права на полеты десятки пилотов в России

Генпрокуратура РФ выявила критические недостатки в обучении российских пилотов, в результате чего с 2017 года от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.

«В ходе прокурорской проверки выяснилось, что десятки пилотов по всей стране, как и погибший в авиакатастрофе Ан-148 „Саратовских авиалиний“ в Подмосковье второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки», — пишет газета «Коммерсант».

Заявление о серьезных проблемах в авиационной отрасли генпрокурор Юрий Чайка озвучил в Госдуме на «правительственном часе» в конце мая. По данным издания, выпускники ЮУрГУ осваивали теоретическую часть, практикуясь в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», а затем созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА).



Оказалось, что сам университет не имел сертификата (свидетельства) авиационного учебного центра, а программа подготовки пилотов не была утверждена Росавиацией. Помимо погибшего в катастрофе с Ан-148 второго пилота Сергея Гамбаряна, прокурорами были установлены еще 64 пилота, окончивших ЮУрГУ, — всем им запретили работать по специальности. Обжалуя эти решения, пилоты обратились в суды, но их иски были отклонены.

В настоящее время Челябинская транспортная прокуратура добивается в суде признания незаконной деятельность ЮУрГУ по обучению специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации «пилот», из-за чего дипломов и права на пилотирование самолетов могут лишиться всего более ста человек.

Напомним, следовавший из Москвы в город Орск Оренбургской области самолет Ан-148 разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров, включая трех детей, и шесть членов экипажа. Выживших не было: в сугробах на месте крушения самолета были обнаружены 1489 фрагментов тел погибших и 500 обломков воздушного судна. Комиссия МАК заявила, что считает наиболее вероятной причиной крушения неверную работу датчиков скорости полета, что было вызвано их обледенением.

Расшифровка записей речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148 показала, что после взлета и до самого момента падения пилоты самолета ругались из-за показаний приборов и не сумели справиться с нештатной ситуацией. В момент столкновения, по данным резервного модуля воздушных параметров, скорость равнялась 800 километрам в час, тогда как экипаж ошибочно полагал, что она была в несколько раз ниже.

В настоящее время общественность также ожидает результатов расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, который выполнял рейс Москва — Мурманск и совершил экстренную посадку после того, как экипаж сообщил о попадании в самолет молнии. Как полагают специалисты, еще до того как лайнер коснулся посадочной полосы колесами шасси, экипаж начал «прижимать» к ней самолет, а перед самым приземлением пилоты, как показал самописец, резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. В результате лайнер сильно ударился о землю и от удара подломилась стойка шасси, пробив топливный бак. В хвостовой части «Суперджета» начался сильный пожар, в котором погиб 41 человек.

После катастрофы в Шереметьево губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что причиной крушения Superjet в Шереметьево был «на 100% человеческий фактор», однако это вызвало протесты со стороны «Аэрофлота». В авиакомпании вступились за экипаж, настаивая, что пилоты действовали в соответствии с инструкциями.