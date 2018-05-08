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Чем запомнился второй день визита Си Цзиньпина в Россию

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© Никольский Алексей

© Никольский Алексей

В Санкт-Петербурге завершился второй день переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, который находится в России с государственным визитом.

Во второй половине дня лидеры двух стран посетили Санкт-Петербургский государственный университет, где Си Цзиньпин получил диплом о присуждении ему звания почетного доктора наук. Это была ответная любезность: во время своего визита в Китай Путин стал почетным доктором университета Цинхуа — альма-матер Си Цзиньпина.

«Я без всякого преувеличения, без всякого художественного свиста могу сказать: Си Цзиньпин действительно теоретик политологии, он действительно ученый», — отметил Путин, добавив, что председатель КНР также является и практиком, «потому что реализует идеи в жизнь».

После церемонии студенты СПбГУ подарили лидерам свои картины. Студент из Китая Рон Гуан преподнес Владимиру Путину картину «Рисовые чеки ранней весной», а студентка Анастасия Шмакова из Санкт-Петербурга подарила председателю КНР живописное полотно «Сон о северной столице». После церемонии награждения Путин и Цзиньпин осмотрели книжную выставку в здании СПбГУ, экскурсию для них провел ректор университета Николай Кропачев.

После этого переговоры Путина и Цзиньпина продолжились в неформальной обстановке. Президенты совершили речную прогулку по Петербургу, осмотрели основные достопримечательности города, сделав незапланированную остановку у крейсера «Аврора» — они поднялись на борт знаменитого корабля, где для них провели краткую экскурсию. Затем лидеры отправились в Эрмитаж.

Ожидается, что 7 июня Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином и другими иностранными лидерами выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также встретится с руководством крупнейших иностранных компаний.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом 5 июня. Лидеры двух стран подписали несколько совместных заявлений, в которых выступили за восстановление жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории, осудили политический диктат и валютный шантаж в международном торгово-экономическом сотрудничестве, выступили против военной интервенции в Венесуэлу, а также призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства в рамках «ядерной сделки» и раскритиковали односторонние санкции США в отношении Тегерана.

Переговорам лидеров двух стран в Москве сопутствовала насыщенная культурная программа: Путин и Цзиньпин побывали в Московском зоопарке и посмотрели как там в специально построенном павильоне живут два подаренных Китаем бамбуковых медведя, а затем посетили фотовыставку «Россия и Китай: 70 лет сотрудничества» в Большом театре

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