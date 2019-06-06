Сбивший насмерть пенсионерку под Ярославлем судья отделался условным сроком

Признанный виновным в смертельном ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина, бывший судья Дмитрий Потолицын получил три года условно с испытательным сроком один год.

Его также лишили водительских прав на два года и обязали выплатить компенсацию в размере 1,9 миллиона рублей.

Кроме того, Потолицын лишился своего поста в Ярославском областном суде, сообщает «360».

Как стало известно телеканалу, приговор был смягчен из-за того, что подсудимый уже выплатил компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Также суд учел тот факт, что на его попечении находится малолетний ребенок.

Смягчающим обстоятельством послужило и то, что Потолицын не скрылся с места аварии, а вызвал скорую помощь и полицейских.

ДТП произошло около деревни Аксеново в Ярославской области. Находившийся за рулем судья ехал по дороге, когда из лесополосы внезапно выскочила пожилая женщина. Оказавшись под колесами автомобиля, она погибла на месте.

Ранее сообщалось, что экс-судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров избежал уголовного преследования после декабрьского инцидента с наездом на 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву.

