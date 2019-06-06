найти ×
   
  • USD +0.11
    65.23
  • EUR -0.10
    73.27
СохранитьСохранено0
×

001417

Компания Tinder пошла на сотрудничество со спецслужбами

Small f1a6d446e0
©

©

В случае необходимости мобильное приложение знакомств Tinder будет предоставлять российским спецслужбам данные пользователей, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Как сообщает ТАСС, в интервью НТВ он пояснил, что в компании пообещали искать способ предоставлять ту информацию, которая нужна спецслужбам для раскрытия преступлений.

На днях стало известно, что Роскомнадзор внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Тем самым онлайн-сервис обязали предоставлять по запросу российских спецслужб данные пользователей и ключи для расшифровки сообщений, причем инициатором внесения приложения Tinder в реестр выступила ФСБ.

В свою очередь компания «Яндекс» не стала передавать ФСБ ключи шифрования от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска» в установленные законом сроки, из-за чего в работе привычных для десятков миллионов россиян интернет-сервисов могут начаться проблемы.

Напомним, реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Отказ от выполнения требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки сообщений стал причиной не слишком успешных попыток блокировки мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора в 2018 году.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
201441306читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202827читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

512719922читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7295025читать позжечитаю позже