Компания Tinder пошла на сотрудничество со спецслужбами

В случае необходимости мобильное приложение знакомств Tinder будет предоставлять российским спецслужбам данные пользователей, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Как сообщает ТАСС, в интервью НТВ он пояснил, что в компании пообещали искать способ предоставлять ту информацию, которая нужна спецслужбам для раскрытия преступлений.

На днях стало известно, что Роскомнадзор внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Тем самым онлайн-сервис обязали предоставлять по запросу российских спецслужб данные пользователей и ключи для расшифровки сообщений, причем инициатором внесения приложения Tinder в реестр выступила ФСБ.



В свою очередь компания «Яндекс» не стала передавать ФСБ ключи шифрования от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска» в установленные законом сроки, из-за чего в работе привычных для десятков миллионов россиян интернет-сервисов могут начаться проблемы.



Напомним, реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Отказ от выполнения требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки сообщений стал причиной не слишком успешных попыток блокировки мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора в 2018 году.