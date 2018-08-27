ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

Компания «Яндекс» не стала передавать ФСБ ключи шифрования от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска» в установленные законом сроки, из-за чего в работе привычных для десятков миллионов россиян интернет-сервисов могут начаться проблемы.

«Несколько месяцев назад ФСБ направила в „Яндекс“ требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов „Яндекс.Почта“ и „Яндекс.Диск“. За прошедшее время „Яндекс“ так и не предоставил в спецслужбу ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней», — пишет РБК со ссылкой на близкий к «Яндексу» источник на IT-рынке.

Согласно так называемому закону Яровой, с 20 июля 2016 года Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ вправе потребовать от любого сервиса из специального реестра организаторов распространения информации (ОРИ) передать ему «информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений пользователей сети Интернет». Сервисы от «Яндекса» числятся в этом реестре, что обязывает администрацию сотрудничать с российскими спецслужбами.

Представитель пресс-службы «Яндекса» сообщил РБК, что компания «работает в полном соответствии с действующим законодательством», но отказался отвечать на вопросы о том, действительно ли «Яндекс» получил от ФСБ требование предоставить ключи шифрования и не передал их.

Источники издания утверждают, что ФСБ требует от «Яндекса» передать сессионные ключи — коды шифрования, которые используются для соединения между пользователем и сервером и позволяют среди прочего узнать IP пользователя, а также логин и пароль, которые пользователь отправляет на серверы «Яндекса» в процессе авторизации. Обладателю такого ключа также станет известна вся активность пользователя конкретного сервиса.

В итоге сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей. С другой стороны, отказ от сотрудничества со спецслужбами может обернуться для «Яндекса» репрессиями со стороны Роскомнадзора в рамках административного кодекса (КоАП) — это штрафы до миллиона рублей и блокировка на территории России.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Тем самым онлайн-сервис обязали предоставлять по запросу российских спецслужб данные пользователей и ключи для расшифровки сообщений, причем инициатором внесения приложения Tinder в реестр выступила ФСБ.



Напомним, реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Отказ от выполнения требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки сообщений стал причиной не слишком успешных попыток блокировки мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора в 2018 году.