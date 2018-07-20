На Украине меняются правила написания русских фамилий

Новые правила украинского языка, разработанные в институте языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины, предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой».

Так, согласно представленным нормам, все аналогичные окончания необходимо заменять на «-ий», смягчая при этом предшествующую им согласную, сообщает сайт украинского телеканала ТСН.

Как исключение остается Лев Толстой, — отмечают авторы материала.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в конце апреля получил поддержку большинства депутатов Верховной рады. В итоге за несколько дней до прекращения своих полномочий документ подписал экс-президент страны Петр Порошенко.

Принятая в рамках закона новая редакция правил правописания была утверждена кабинетом министров 22 мая текущего года.