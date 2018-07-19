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Красное vs белое мясо: что лучше при высоком холестерине

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  • 06 июня 2019, 12:07
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Ученые из Детской больницы Оклендского научно-исследовательского института провели исследование, в ходе которого выяснили, как влияет на организм белое и красное мясо. Считается, что белое мясо — курица, индейка, крольчатина и т. д. является низкокалорийным и безопасным продуктом по сравнению со свининой или говядиной.

Специалисты решили проверить, как изменится уровень холестерина при диете только с белым или красным мясом. В ходе исследования участники использовали интервальные диеты, чтобы в динамике отслеживать состояние здоровья.

Сначала люди на протяжении четырех недель употребляли только красное мясо, после чего от двух до семи недель они придерживались своего обычного рациона. Потом еще 4 недели они ели только белое мясо — курицу или индейку. После еще одного перерыва, в течение четырех недель участникам необходимо было сидеть на растительной диете.

Изначально участников поделили на две группы, где все придерживались одной диеты, и единственное отличие было в количестве потребляемых в пищу насыщенных жиров: 7 и 14 процентов от общего количества соответственно.

Во время эксперимента участники придерживались обычного образа жизни и соблюдали стандартные нормы физической активности. До и после эксперимента у добровольцев взяли анализ крови, а также измерили ИМТ.

Ученые хотели выяснить, как изменится уровень липопротеинов в крови. Уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — это основные переносчики холестерина.

Оказалось, что уровень ЛПНП при потреблении белого и красного мяса оказался примерно одинаковым и существенно превысил показатели, наблюдаемые при преимущественно растительной диете.

Получается, что замена красного мяса на белое может быть бесполезной для снижения уровня холестерина, причем вне зависимости от количества потребляемых в пищу насыщенных жиров, выяснили авторы исследования.

Если вы боретесь с высоким уровнем холестерина, то замена мяса в рационе — не самая верная стратегия. Предыдущие исследования показали, что даже 50 грамм красного мяса в день может повысить риск ранней смерти.

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