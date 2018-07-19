Красное vs белое мясо: что лучше при высоком холестерине
- 06 июня 2019, 12:07
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Ученые из Детской больницы Оклендского научно-исследовательского института провели исследование, в ходе которого выяснили, как влияет на организм белое и красное мясо. Считается, что белое мясо — курица, индейка, крольчатина
Специалисты решили проверить, как изменится уровень холестерина при диете только с белым или красным мясом. В ходе исследования участники использовали интервальные диеты, чтобы в динамике отслеживать состояние здоровья.
Сначала люди на протяжении четырех недель употребляли только красное мясо, после чего от двух до семи недель они придерживались своего обычного рациона. Потом еще 4 недели они ели только белое мясо — курицу или индейку. После еще одного перерыва, в течение четырех недель участникам необходимо было сидеть на растительной диете.
Изначально участников поделили на две группы, где все придерживались одной диеты, и единственное отличие было в количестве потребляемых в пищу насыщенных жиров: 7 и 14 процентов от общего количества соответственно.
Во время эксперимента участники придерживались обычного образа жизни и соблюдали стандартные нормы физической активности. До и после эксперимента у добровольцев взяли анализ крови, а также измерили ИМТ.
Ученые хотели выяснить, как изменится уровень липопротеинов в крови. Уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — это основные переносчики холестерина.
Оказалось, что уровень ЛПНП при потреблении белого и красного мяса оказался примерно одинаковым и существенно превысил показатели, наблюдаемые при преимущественно растительной диете.
Получается, что замена красного мяса на белое может быть бесполезной для снижения уровня холестерина, причем вне зависимости от количества потребляемых в пищу насыщенных жиров, — выяснили авторы исследования.
Если вы боретесь с высоким уровнем холестерина, то замена мяса в рационе — не самая верная стратегия. Предыдущие исследования показали, что даже 50 грамм красного мяса в день может повысить риск ранней смерти.
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