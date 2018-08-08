Ученые доказали опасность красного мяса

Группа американских ученых из Университета Лома Линда (Калифорния) провела новое исследование, в ходе которого выяснилось, что даже небольшие порции красного мяса повышают риск преждевременной смерти.

Все дело в канцерогенах, которые в больших количествах содержатся в красном и переработанном мясе. Даже 50 граммов такого мяса в день может повысить риск смерти по сравнению с отсутствием в рационе мяса вообще, выяснили ученые.

Известно, что диетологи и специалисты по рациональному питанию не рекомендуют потреблять в пищу красное мясо или советуют снизить его до минимального количества, заменив, к примеру, птицей или рыбой.



Предыдущие исследования, где изучалось влияние красного мяса на здоровье, учитывали людей, которые ели его в больших количествах. В этот раз ученые решили проверить, как красное мясо сказывается на здоровье тех, кто ест его редко и немного.

В новом исследовании, которое проводилось с 2002 по 2018 год, приняли участие 96 тысяч прихожан Церкви адвентистов седьмого дня. Авторы работы пояснили, что сделали такую выборку не случайно, так как среди прихожан большой процент вегетарианцев.

Первые наблюдения провели с 2002 по 2007 год, а повторные — через 11,8 года.

Испытуемых разделили на пять категорий по количеству съедаемого мяса в день: 0; 4; 9,1; 15,6 и 41,7 грамма. Максимальный средний показатель ежедневного потребления красного мяса по всей выборке не превышал 50 граммов.

Помимо питания специалисты учитывали пол, возраст, общее состояние здоровья, индекс массы тела, семейное положение, вредные привычки и работу.

Недавно ученые подвели результаты своих наблюдений. Оказалось, что с 2002 года от разных причин умер 7961 участник: 2598 человек — от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а 1873 человека — от рака.

По сравнению с теми, кто не ел красное и переработанное мясо вообще, у тех, кто его ел, риск преждевременной смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний был выше. Также риск был выше при потреблении красного и переработанного мяса, но не переработанного мяса в отдельности, — прокомментировали ученые.

Авторы работы не рекомендуют есть даже небольшие порции красного мяса, так как это увеличивает риск преждевременной смерти. Также не стоит забывать, что на этот риск влияют и другие показатели, например вредные привычки и наследственность.