Крымский мост снова пуст: откровения блогера взбудоражили украинские СМИ

Украинские СМИ в очередной раз охотно растиражировали мнение о бессмысленности моста, соединившего Краснодарский край и Республику Крым. На этот раз возможность «пройтись» по неугодному инфраструктурному объекту журналистам подарила блогер RoksolanaToday&Крым25%, известная своей критикой в адрес российских властей региона.

Так, очередная претензия к Крымскому мосту не отличается особой оригинальностью. Ранее в Twitter автор аккаунта уже неоднократно заявляла о никчемности моста, публикуя фотографии его якобы пустующей автомобильной части.

На этот раз нового повода для саркастического выпада, увы, не нашлось.

Мост дружбы Ротенберга с дорогими россиянами переполнен караванами туристических автобусов. И троллейбусов… — написала блогер.

Несмотря на довольно скромный отклик подписчиков Роксоланы (на момент публикации материала запись набрала 21 репост и 50 отметок «Мне нравится»), небезызвестное украинское издание «Обозреватель» посчитало, что фотографии «никчемного» Крымского моста серьезно «взбудоражили Сеть».

Не обошел стороной столь удачный инфоповод и портал «Народна правда». Его редакторы, в свою очередь, склонились к выводу, что на полуостров «никто не спешит».

Напомним, несколькими днями ранее украинские СМИ радостно обсуждали тему высоких цен в Крыму.

Прежде в твитах RoksolanaToday&Крым25% уже поднималась тема низкой востребованности нового моста через Керченский пролив. В последний раз блогер делилась фотографиями «пустующего» объекта в канун майских праздников.

Строительство моста через Керченский пролив ведется с февраля 2016 года. Изначально окончательное завершение проекта было намечено на декабрь 2019-го, однако в минувшем мае Владимир Путин заявил, что работы над строящейся железнодорожной частью объекта идут с опережением графика.

