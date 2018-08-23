«Крымский мост не помог»: украинские СМИ осмеяли «нищающий» полуостров

Украинские СМИ эмоционально отреагировали на слова главы Республики Крым Сергея Аксенова о низкой эффективности борьбы с ростом цен, проводимой властями региона.

Напомним, в интервью телеканалу НТВ политик заявил, что на полуострове до сих пор не представлены крупные торговые сети. При этом Аксенов выразил надежду, что запуск движения по железнодорожной части Крымского моста поможет снизить цены хотя бы на отдельные категории товаров.

При открытии железнодорожной ветки моста в конце года у нас динамика в ценовой ситуации улучшится. Строительные материалы, по крайней мере, должны подешеветь, это точно, — заверил глава республики.

Между тем некоторые украинские издания принялись с особенным злорадством смаковать признания руководства своего бывшего региона. Пожалуй, больше всех отличился ресурс ZNAJ.UA, подготовивший для своих читателей наиболее экстравагантный заголовок.



По традиции не смогли остаться в стороне от столь удобного инфоповода и журналисты «Обозревателя», которые тоже не преминули дополнительно сгустить краски.

Возможность вставить свои «5 копійок» не упустил и автор Twitter-аккаунта «КРЫМский бандеровец». К слову, на него подписано свыше 55 тысяч человек.

Украинский блогер предсказуемо занял схожую позицию, отдельно порадовавшись тому, что полностью решить проблему снижения цен региону в обозримом будущем едва ли удастся.

Напомним, строительство моста через Керченский пролив ведется с февраля 2016 года. Изначально окончательное завершение проекта было намечено на декабрь 2019-го, однако в минувшем мае Владимир Путин заявил, что работы над строящейся железнодорожной частью объекта идут с опережением графика.

Как известно, украинские СМИ не испытывают особых симпатий к Крымскому мосту, регулярно публикуя негативные новости об этом объекте.

Так, некоторое время назад издание «Факты» рассказывало о невостребованности моста среди российских туристов, а незадолго до этого в СМИ распространились сообщения о временной приостановке движения судов под главной аркой конструкции.