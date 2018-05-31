В Воронеже невозмутимый лихач чудом избежал ДТП

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2106 едва не стал виновником серьезной аварии на одном из городских перекрестков. В темное время суток лихач на высокой скорости потерял управление, пустив транспортное средство в занос на встречной полосе.

В итоге восстановить контроль над «шестеркой» водителю удалось лишь за несколько метров до столкновения с капотом машины, двигавшейся в обратном направлении.

Интересно, что, остановив неконтролируемый занос, лихач невозмутимо вернулся на свою полосу и продолжил движение, мимоходом извинившись взмахом руки перед вторым несостоявшимся участником ДТП.

Мне в лоб вылетела „Лада“. Чудом избежали столкновения, — приводит исчерпывающий комментарий невольного свидетеля ситуации портал «МОЁ! Online».

Видео пугающего маневра оказалось в Сети.

Напомним, в начале 2019 года «Ридус» рассказывал о курьезном дорожном инциденте, произошедшем в окрестностях подмосковного Подольска. Тогда автомобиль Jaguar проехал несколько сотен метров по отбойнику, разделяющему полосы встречного движения.