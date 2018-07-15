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Видео: водитель Jaguar проехал сотню метров по отбойнику

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© youtube.com

В ночь на 19 января неизвестный водитель автомобиля Jaguar удивил представителей подольского ГИБДД и случайных очевидцев необычной дорожной ситуации.

Следовавшая в направлении из Москвы люксовая иномарка, предположительно, наехала на разделяющий полосы встречного движения отбойник, преодолев еще около сотни метров разделительного препятствия «на брюхе».

Кадрами нестандартного ДТП поделился его случайный свидетель.

Говорят, что на Крещение случаются чудеса. Вот — сейчас уже 33 минуты первого. Чувак решил маслице поменять, походу, — сыронизировал мужчина.

Судя по видео, корпус заехавшего на отбойник автомобиля серьезно не пострадал, а вот дальнейшая судьба его водителя, проверить состояние которого прибыл экипаж ГИБДД, на данный момент неизвестна.

Ранее «Ридус» писал о крупном ДТП, в котором обвиняют жену начальника подольской полиции. В результате этой аварии погибли пять человек.

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