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Украинский экс-министр рассказал, как Киев «кидал» Москву

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© social media

© social media

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев много раз обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, тем самым испортив российско-украинские отношения.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Червоненко стал главным героем шоу «Украинский формат. Предисловие», во время которого сделал целый ряд громких заявлений, в том числе раскрыл служебную информацию о своей работе с президентом Виктором Ющенко, а также высказался на тему международного положения Украины.

«Им нужна Украина как раздражитель, как собака, которая грызет и ослабляет Россию», — отметил бывший чиновник, высказав сомнение, что в США и Евросоюзе на самом деле заинтересованы в мирном исходе противостояния в Донбассе. По мнению Червоненко, для прекращения кровопролития Киеву следует научиться вести диалог с Россией, которая «никуда в космос не улетит».

Экс-министр отметил, что приказ украинским кораблям нарушить границу с Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года был «преступным». Он обвинил власти Украины в бездействии касательно освобождения моряков.

Напомним, накануне стало известно, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокады с этого региона. Такое предложение сделал представитель Киева Леонид Кучма и его поддержали представители Донецкой и Луганской народных республик. Новость вызвала протест со стороны бывшего президента Петра Порошенко, который обвинил нынешние власти Украины в предательстве национальных интересов страны.

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