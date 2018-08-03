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Законопослушный ёжик удивил автомобилиста в Воронеже

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  • 05 июня 2019, 18:36
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стал популярным ролик, в котором автомобилист города Воронеж встретил в пути законопослушного ежа, который переходил дорогу по «зебре». Зверёк был заснят на видеорегистратор около десяти вечера. Водитель Руслан Невретдинов остановился и включил аварийку, затем вышел из машины и помог необычному пешеходу перебраться на другую сторону.

Видео мужчины попало в группу Вконтакте «Типичный Воронеж» под названием «Вежливый ёж-пешеход».

Даже ёжик переходит дорогу по пешеходнику!

Комментаторы оценили действия водителя и посоветовали людям учиться у ежа:

Некоторым людям-пешеходам стоит поучиться у этого Ежа
Спасибо водителю,что помог перейти дорогу ёжику! Молодец!! 👍
Это была пятница. За вечер я его 2 раза там встретила. Наверное где то рядом обитает

Воронеж не в первый раз становится объектом внимания в соцсетях благодаря животным. Так, «Ридус» сообщал о собаке-кенгуряке, которая любит переходить дорогу на задних лапах и вприпрыжку.

О ежах тоже немало весёлых историй. Мы писали о ёжике-путешественнике, который стал дико популярен в соцсетях, а также рассказывал про ежей-пьяниц, которых спасли от похмелья полицейские.

А один прохожий нашёл полностью лысого ёжа, который потерял все иголки от стресса. После спасения зверьку пришлось пройти реабилитацию.

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