Случайный прохожий спас лысого ёжика, который от стресса потерял все иголки

Англичанин, гуляющий в лесу графства Шропшир, случайно увидел странного зверька: маленький, с длинной мордочкой, острыми когтями и совсем без шерсти. Мужчина подумал, что неведомому животному нужна помощь, и решил показать его ветеринарам. Доктора узнали в найдёныше ёжика, который по какой-то причине потерял все свои иголки. Также врачи сказали, что в это время года ёж должен спать и проснуться не раньше апреля.

Лысого ёжика назвали Медведь и дали ему еды, на которую он сразу накинулся, съел до последней крошечки и вылакал целую миску воды. После обследования выяснилось, что колючего зверька во время спячки атаковал ушной клещ, из-за него ёж проснулся раньше срока, испытал жуткий стресс и от этого потерял почти все иголки.

Масштаб облысения поразил даже специалистов: «Я работаю здесь десять лет и видела, наверное, шесть или семь лысых ежей, но никогда не встречала такого бедствия. Некоторые сбрасывали 65—70% иголок, этот ёж потерял 97%», — рассказала сотрудница Центра спасения диких животных Фран Хилл (Fran Hill).

В центре ежу каждый день делают массаж, помогают принимать ванны с антибактериальным шампунем и втирают в кожу алоэ вера. Ветеринары рассчитывают, что успокоившийся ёжик напитается витаминами и снова отрастит иголки.

«Его кожа сейчас очень сухая, обезвоженная, мы стараемся улучшить его кровообращение, чтобы стимулировать рост иголочек. Мы рассчитываем, что ёжик восстановится за пару месяцев. Тот факт, что у зверька хороший аппетит, весьма обнадёживает нас», — рассказали врачи изданию Daily Mail и отметили, что если бы не случайный прохожий, маленький хищник, скорее всего, погиб бы.

Сотрудники говорят, что выпустят ежа в дикую природу после его полного выздоровления, однако признаются, что расстаться с ним будет сложно: «Мы стараемся не привязываться к животным, но этот ёжик такой восхитительный, мы все влюблены в него!»

Ранее «Ридус» писал, как на улице нашли двух пьяных ежей, налакавшихся яичного ликёра, и спасли колючих пьяниц от похмелья.

Также мы рассказывали, как был найден самый толстый ёжик в мире, который до того растолстел, что даже не может свернуться в клубок.