найти ×
   
  • USD
    65.16
  • EUR
    73.42
СохранитьСохранено0
×

103044

«Яндекс» прокомментировал свои отношения с ФСБ

Small f78f8d6c11
© Сергей Коньков/ТАСС

© Сергей Коньков/ТАСС

В «Яндексе» считают возможным исполнить требования так называемого закона Яровой без ущерба для приватности своих пользователей — такой вывод можно сделать из комментария компании к публикациями СМИ о требовании ФСБ предоставить ключи шифрования от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска».

Как отметила пресс-служба «Яндекса», в законе сказано о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, но из него не следует, что нужно передавать спецслужбам ключи, необходимые для расшифровки всего трафика. «Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», — цитирует комментарий «Яндекса» газета «Ведомости».

Судя по публичному ответу «Яндекса» ФСБ, компания пытается ставить спецслужбе условия, предположил гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин. «Видимо, они же и слили информацию, чтобы иметь хоть какой-то инструмент давления», — сказал Кулин газете «Коммерсант».

«Очень много компаний приватно высказывали недовольство тем, как регулируется интернет в России. Хорошо, что это так обнажилось: стало понятным, что даже у „Яндекса“ при всем его размере и возможностях есть колоссальные проблемы с законами, который были приняты», — заявил в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ имени Ломоносова Иван Засурский.

Напомним, о том что в «Яндексе» не стали передавать ФСБ ключи шифрования от своих интернет-сервисов в установленные законом сроки, сообщило издание РБК. Источники издания утверждают, что ФСБ требует от «Яндекса» передать сессионные ключи — коды шифрования, которые используются для соединения между пользователем и сервером и позволяют, среди прочего, узнать IP пользователя, а также логин и пароль, которые он отправляет на серверы «Яндекса» в процессе авторизации. Обладателю сессионного ключа также станет известна вся активность пользователя конкретного сервиса.

Cотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей, а отказ от него грозит обернуться для «Яндекса» репрессиями со стороны Роскомнадзора в рамках административного кодекса (КоАП) — это штрафы до миллиона рублей и блокировка на территории России.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
113120432читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
19063153читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9034560читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

807420читать позжечитаю позже