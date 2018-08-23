«Яндекс» прокомментировал свои отношения с ФСБ

В «Яндексе» считают возможным исполнить требования так называемого закона Яровой без ущерба для приватности своих пользователей — такой вывод можно сделать из комментария компании к публикациями СМИ о требовании ФСБ предоставить ключи шифрования от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска».

Как отметила пресс-служба «Яндекса», в законе сказано о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, но из него не следует, что нужно передавать спецслужбам ключи, необходимые для расшифровки всего трафика. «Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», — цитирует комментарий «Яндекса» газета «Ведомости».



Судя по публичному ответу «Яндекса» ФСБ, компания пытается ставить спецслужбе условия, предположил гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин. «Видимо, они же и слили информацию, чтобы иметь хоть какой-то инструмент давления», — сказал Кулин газете «Коммерсант».



«Очень много компаний приватно высказывали недовольство тем, как регулируется интернет в России. Хорошо, что это так обнажилось: стало понятным, что даже у „Яндекса“ при всем его размере и возможностях есть колоссальные проблемы с законами, который были приняты», — заявил в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ имени Ломоносова Иван Засурский.

Напомним, о том что в «Яндексе» не стали передавать ФСБ ключи шифрования от своих интернет-сервисов в установленные законом сроки, сообщило издание РБК. Источники издания утверждают, что ФСБ требует от «Яндекса» передать сессионные ключи — коды шифрования, которые используются для соединения между пользователем и сервером и позволяют, среди прочего, узнать IP пользователя, а также логин и пароль, которые он отправляет на серверы «Яндекса» в процессе авторизации. Обладателю сессионного ключа также станет известна вся активность пользователя конкретного сервиса.

Cотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей, а отказ от него грозит обернуться для «Яндекса» репрессиями со стороны Роскомнадзора в рамках административного кодекса (КоАП) — это штрафы до миллиона рублей и блокировка на территории России.

