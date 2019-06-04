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В России могут ввести новый вид алиментов

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© ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Минюст РФ выступил с предложением обязать находящихся в разводе родителей дополнительно оплачивать жилье своему ребенку.

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, указывается на то, что новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилой площади.

При этом ребенка должны в обязательном порядке признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Отмечается также, что размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке определит суд.

Ранее глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей на время обучения в вузах.

В марте 2019 года Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, в котором прописано, что россияне предпенсионного возраста — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — могут требовать от детей и бывших супругов алименты.

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