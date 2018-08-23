Минюст решил заставить родителей содержать детей-студентов

Глава министерства юстиции России Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей на время обучения в вузах. Заявление прозвучало во время выступления министра в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве, отсутствия родительского попечения должно быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребенка, установление минимального размера алиментов, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных, обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», — цитирует Коновалова РИА Новости.

В пресс-службе Минюста России журналистам уточнили, что Коновалов имел ввиду детей из неполных семей, обязанность по содержанию которых после 18 лет фактически ложится только на одного из родителей. В ведомстве сослались на обращения граждан, которые просят закрепить в Семейном кодексе РФ обязанность родителя, не проживающего с ребенком, продолжать выплачивать алименты на содержание детей-студентов, даже если они достигли совершеннолетия и могут работать по состоянию здоровья. Просьбу они обосновывают тем, что студенты-очники для нормальной учебы не должны отвлекаться на подработку.



Также в пресс-службе министерства подчеркнули, что не собираются менять текущий порядок выплаты стипендий.

Напомним, в октябре 2018 года студенты ведущих российских вузов выступили с требованием повысить стипендии до уровня МРОТ. Соответствующую петицию на сайте Change.org подписали более 7 тысяч человек. В настоящее время государственная академическая стипендия оставляет не менее 1564 рублей в месяц, но получить ее могут только студенты, обучающиеся на бюджетных отделениях в очной форме, сдавшие сессию без долгов на хорошо и отлично.



В прошлом году СМИ рассказали историю студента Санкт-Петербургского государственного университета Алексея Зырянова, который сумел прожить на 1572 рубля в месяц. За это время Алексей съел 3 кг овсянки и гречки, 1 кг гороха, 150 яиц и 5 кочанов капусты, 3 шоколадки, 10 бананов и 3 пачки козинаков, и еще у него остался 1 рубль.