Россиянина задержали в Норвегии по подозрению в покушении на убийство
- 04 июня 2019, 15:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В центре Осло был задержан 30-летний гражданин РФ.
Его подозревают в покушении на убийство, передает NRK.
По данным телеканала, утром 4 июня в столичном районе Грюнерлскка мужчина с российским гражданством совершил нападение на филиппинца.
К расследованию этого дела подключились спецслужбы, поскольку вооруженный ножом нападавший во время задержания выкрикивал лозунги во славу Аллаха.
При этом в полиции Норвегии отметили, что правоохранительные органы «не расценивают данное событие как теракт».
Ранее сообщалось, что в Токио задержали россиянина по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.
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