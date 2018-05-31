Россиянина задержали в Норвегии по подозрению в покушении на убийство

В центре Осло был задержан 30-летний гражданин РФ.

Его подозревают в покушении на убийство, передает NRK.

По данным телеканала, утром 4 июня в столичном районе Грюнерлскка мужчина с российским гражданством совершил нападение на филиппинца.

К расследованию этого дела подключились спецслужбы, поскольку вооруженный ножом нападавший во время задержания выкрикивал лозунги во славу Аллаха.

При этом в полиции Норвегии отметили, что правоохранительные органы «не расценивают данное событие как теракт».

Ранее сообщалось, что в Токио задержали россиянина по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.