Минобороны показало видео испытаний новой российской противоракеты
- 04 июня 2019, 10:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Министерство обороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противовоздушной обороны (ПРО).
На кадрах показан как процесс разворачивания и подготовки пуска, так и сам момент запуска ракеты.
Ракета подтвердила все заложенные в нее характеристики, поразив с заданной точностью условную цель, сообщил телеканалу «Звезда» заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.
По его словам, испытательные тесты прошли в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.
Система противоракетной обороны (ПРО) состоит на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) и требуется для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, отмечает телеканал.
Ранее «Ридус» писал, что в мае российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) стали оснащать комплексами пятого поколения «Авангард», которые представляют собой межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.
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