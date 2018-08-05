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Минобороны показало видео испытаний новой российской противоракеты

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© youtube.com

© youtube.com

Министерство обороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противовоздушной обороны (ПРО).

На кадрах показан как процесс разворачивания и подготовки пуска, так и сам момент запуска ракеты.

Ракета подтвердила все заложенные в нее характеристики, поразив с заданной точностью условную цель, сообщил телеканалу «Звезда» заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.

По его словам, испытательные тесты прошли в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.

Система противоракетной обороны (ПРО) состоит на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) и требуется для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, отмечает телеканал.

Ранее «Ридус» писал, что в мае российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) стали оснащать комплексами пятого поколения «Авангард», которые представляют собой межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.

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Комментарии (3)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 10:57

    Как сказал кто-то: толку что во всех этих показухах, когда сильная армия может быть только у страны с развитой и развивающейся промышленностью. У России есть промышленность, вообще? В Китае есть промышленность, в ЕС, в США, в СССР была, в России - карикатура и показуха.

  • Есть ответы (1)
  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 11:58

    говорят, что не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. и вот здесь парадокс: а куда уходит весь выхлоп с огромной, богатейшей территории? т.е. армия не защищает от от врага тонкого, умного. штык проигрывает финансовым инструментам. так что же тогда защищает наша армия? территорию?
    надо возвращать страну её коренным жителям.

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