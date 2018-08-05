Минобороны показало видео испытаний новой российской противоракеты

Министерство обороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противовоздушной обороны (ПРО).

На кадрах показан как процесс разворачивания и подготовки пуска, так и сам момент запуска ракеты.

Ракета подтвердила все заложенные в нее характеристики, поразив с заданной точностью условную цель, сообщил телеканалу «Звезда» заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.



По его словам, испытательные тесты прошли в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.

Система противоракетной обороны (ПРО) состоит на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) и требуется для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, отмечает телеканал.

Ранее «Ридус» писал, что в мае российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) стали оснащать комплексами пятого поколения «Авангард», которые представляют собой межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.