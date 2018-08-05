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«Лидер-лабух»: в Сети посмеялись над партией «Голос» музыканта Вакарчука

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© Андрей Иволгин/ТАСС

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы», общественный деятель Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, объявил о создании партии «Голос», с которой он планирует участвовать в парламентских выборах.

Выборы в Верховную раду Украины должны состояться в октябре нынешнего года.

«Я хотел бы сегодня представить вам нескольких членов нашей команды, чтобы вы составили представление, что это за люди, что такое партия „Голос“, которая идет изменять украинскую политику», — заявил Вакарчук в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос», — написал музыкант днем раньше в своем аккаунте в Twitter.

Пользователи не преминули отреагировать на сообщение Вакарчука.

Как сообщал «Ридус», в январе нынешнего года лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины. При этом музыкант пообещал работать над тем, чтобы «проевропейские силы победили».

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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