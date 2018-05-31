Зеленский доложит ЕС и НАТО свою стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о том, что Владимир Зеленский во время своего первого зарубежного визита в Брюссель намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО стратегию «возвращения Крыма».

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — цитирует Мендель газета «Взгляд».



Какие-либо детали стратегии «возвращения Крыма» она раскрывать отказалась, отметив что команда президента работает над соответствующими документами.

Визит Зеленского в Брюссель ожидается 4−5 июня, анонсированы его встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером

Напомним, после своего избрания на пост главы государства Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны. «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — прим. „Ридуса“). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», — написал Зеленский в Facebook.

Ранее в штабе Владимира Зеленского заявляли, что он не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией. Кроме того, будучи кандидатом в президенты Украины в интервью украинскому телеканалу ICTV Зеленский сказал, что «Крым вернется, когда будет смена власти в России».