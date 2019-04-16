Зеленский отказался признавать референдум в Крыму

В предвыборном штабе лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского заявили, что он не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией.

«Так называемый „референдум“ не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — цитирует заявление пресс-службы kp.ru.

В штабе Зеленского подчеркнули, что переговоры о «размене Крыма на мир в Донбассе» невозможны «ни при каких обстоятельствах», добавив, что «вопрос независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не может быть предметом каких-либо международных переговоров и договоренностей».



Вместе с тем, в окружении Зеленского исключили возможность «военного решения конфликта с Россией».

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. На решение электората могли бы повлиять дебаты между кандидатами, вокруг которых уже случилась целая серия скандалов, но судя по поведению сторон, они могут и не состоятся.

