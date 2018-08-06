Собака получила 26 ран, спасая хозяйку от медведя

Жительница Канады Эшли Гриббл (Ashley Gribble) отправилась на прогулку в районе города Камлупс с двумя собаками — питбулем по кличке Бэйн (Bane) и джек-расселом по кличке Милка (Milka). Женщина рассказала, что они были на тропе возле двух озёр, когда из леса появился чёрный медведь и начал преследовать их. Эшли начала отступать и разговаривать с хищником и вскоре тот отступил обратно в лес, забравшись на дерево. Однако спустя полчаса барибал выскочил в двух шагах от них и сразу пошёл в атаку. Испуганная канадка брызнула в медведя из баллончика, а потом споткнулась о камень и упала.

Когда я лежала на земле, медведь бросился на меня и попытался укусить. Но в тот момент мой питбуль бросился на хищника. Этот медведь поднял мою 80-фунтовую собаку словно пушинку и отбежал, а там они сцепились друг с другом. Бэйн смог освободиться и убежать, однако медведь кинулся следом и укусил его в спину. У меня был сумасшедший выплеск адреналина, я закричала не своим голосом, схватила палку и стала избивать им медведя, целясь в глаза и нос.

Бэйн смог освободиться, но теперь я оказалась лицом к лицу с хищником. Я закричала так громко, как только смогла и ударила палкой по дереву рядом со мной. Медведь посмотрел на меня и по какой-то причине решил сдаться, он отступил в лес, а мы с собаками побежали. Мой храбрый Бэйн получил 26 ранений от зубов и когтей дикого зверя. Он восстанавливается дома, а я точно знаю, что если бы Бэйн не бросился передо мной, медведь бы меня растерзал и, скорее всего, убил бы. Мой пёс, без сомнений, спас мне жизнь! — рассказала Эшли.

Историю своего спасения канадка подробно описала на своей страничке в Facebook, а позже и журналистам. Также женщина выложила несколько видео и рассказала, как сильно благодарна своей храброй собаке, бросившейся на защиту хозяйки. Сразу после того, как хищник убежал обратно в лес, Эшли повезла своего истерзанного питбуля в ветеринарную клинику, где врачи сказали, что смелый пёс получил 26 ранений, но будет жить.

А того самого медведя нашли сотрудники Охраны дикой природы и усыпили для всеобщей безопасности.

Публикацию Эшли Гриббс посмотрели более 50 тысяч раз, а пользователи написали свыше 600 комментариев, в которых восхитились смелостью женщины, отвагой собаки и поздравили канадку со вторым днём рождения.

Вот это да!!! Какая история! Я так счастлив, что вы выжили, и с Бэйном всё будет в порядке. Я бы сделал то же самое. Ни за что не позволю медведю съесть мою собаку! Благословения вам и вашим собачьим ангелам!!!

Ваша собака — герой, и вы тоже! Здоровья вам.

Так счастлив, что вы и щенки в порядке! Спасибо, что поделились этим опытом с нами!

Wow — вы невероятно смелая женщина!

Страшная история со счастливым концом, посылаю свои пожелания скорейшего выздоровления для Бэйна.

Вот это да! Я так впечатлён вашей храбростью и вашей удачей. Я надеюсь, что Бэйн выздоравливает хорошо и быстро — какая прекрасная собака!

Это было интенсивно! Спасибо за то, что поделились, а также за полезные ссылки. Это было важным напоминанием для меня, чтобы освежить мои знания и не выходить из дома без моего антимедвежьего спрея.

Собаки не зря считаются самыми умными и преданными животными. История знает множество удивительных историй о том, как эти звери спасают людей благодаря своему героизму и готовности жертвовать собой.

Так, «Ридус» рассказывал, как питбуль спас от пожара целую семью, вовремя разбудив людей. Несмотря на то, что дом сгорел дотла, спасённая семья не теряет оптимизма и радуется, что все они остались живы.

А одна маленькая, но храбрая чихуахуа сумела вырвать свою хозяйку из лап медведя. Отважная собака, не раздумывая, напала на огромного хищника и принялась его кусать.