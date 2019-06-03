Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

На следующей неделе россиян ждет сокращенная рабочая неделя благодаря празднованию Дня России.

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», — рассказали «Российской газете» в Роструде. Рабочий день во вторник, 11 июня, должен быть сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, тем самым был сделан важный шаг к распаду Советского Союза. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. До 2002 года праздничный день 12 июня назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, но потом праздник переименовали в День России, возможно потому что праздновать «одну из крупнейших катастроф XX века» нравилось не всем.



В День России глава государства в Кремле вручает государственные премии, в Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершаются праздничным салютом.

Напомним, на днях Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подготовила проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году, согласно которому новогодние каникулы зимой 2019/2020 года сократятся до восьми дней против десяти в прошлый раз.

Проектом предусмотрено, что выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на понедельник и вторник 4 и 5 мая. Кроме того, в честь Дня защитника Отечества выходные в 2020 году предлагается установить с 22 по 25 февраля, в честь Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 мая, а Дня Победы — с 9 по 11 мая. На День России граждане страны смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, а в День народного единства — 4 ноября.