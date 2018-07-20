Россиянам урезали новогодние каникулы

Трехсторонняя комиссия подготовила проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году, согласно которому новогодние каникулы зимой 2019/2020 года сократятся до восьми дней против десяти в прошлый раз.

«По Трудовому кодексу, нерабочими на Новый год и Рождество являются дни с 1 по 8 января. В этом году 30 и 31 декабря выпадают на начало недели, поэтому будут рабочими», — пишет газета «Известия».



Проектом предусмотрено, что выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на понедельник и вторник 4 и 5 мая.



Кроме того, в честь Дня защитника Отечества выходные в 2020 году предлагается установить с 22 по 25 февраля, в честь Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 мая, а Дня Победы — с 9 по 11 мая. На День России граждане страны смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, а в День народного единства — 4 ноября.

Напомним, длинные новогодние каникулы россияне впервые получили в 2005 году, а в 2017 и 2018 годах их продолжительность доставила десять дней. Каждый год дату начала и конца новогодних каникул чиновники предварительно согласовывают с профсоюзами и работодателями через Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее «Ридус» разбирался в том, вредят ли затяжные праздники российской экономике и почему новогодние каникулы с каждым годом радуют все меньше россиян.