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Трамп обвинил Россию в организации «бойни» в Сирии

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© AP Photo/Evan Vucci/ТАСС

© AP Photo/Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в массовом уничтожении мирных жителей в Сирии, одновременно признав, что это — всего лишь «слухи».

«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» — написал Трамп в своем Twitter.

28 мая пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон обеспокоен «неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру» в сирийской провинции Идлиб, назвав бомбардировки «безрассудной эскалацией конфликта».

Ранее в мае она же заявила, что власти Сирии снова используют химическое оружие, упомянув о «предполагаемом нападении с хлором на северо-западе Сирии утром 19 мая 2019 года» и пригрозив ответить на это «быстро и адекватно». Встречные обвинения со стороны Москвы в адрес «Белых касок» официальный представитель Госдепа назвала «частью продолжающейся кампании по дезинформации» мировой общественности.

Из-за искажения реальной ситуации, сложившейся в сирийском Идлибе, России пришлось заблокировать заявление Совбеза ООН для прессы, подготовленное Бельгией, Германией и Кувейтом.

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